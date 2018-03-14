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Агрохолдинг "Юбилейный" лидирует в производстве свинины в Тюменской области

16:49 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция Сергея Мамонтова/Фото ИА "Тюменская линия"

Мясные новинки разрабатывает агрохолдинг "Юбилейный" для потребителей региона. Уловив тренд последних лет - желание покупателей сэкономить время у плиты, - предприятие намерено предложить им продукт высокой степени готовности, требующий всего нескольких минут запекания. Он появится на полках магазинов в ближайшее время. 

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил президент агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

"Рынок готовой мясной продукции перегрет, конкуренция очень высокая. Одно из последних веяний - продукция "фреш" - это охлажденное мясо разных видов. У нас есть соответствующая линейка товаров. Если заглянуть в будущее, то мы прогнозируем, что через пять лет люди будут проводить за приготовлением пищи еще меньше времени, чем сейчас. Конечный итог - появление продуктов высокой степени готовности", - отметил он. 

В 2017 году агрохолдинг "Юбилейный" произвел 13,5 тыс. тонн мясных товаров под торговыми марками "ИМК", "Барьево" и "Аппетитная страна". Предприятие считается лидером региона по объемам производства свинины и готовой продукции из собственного сырья. В Уральском федеральном округе агрохолдинг занял 10% доли рынка свинины, среди клиентов компании числятся иностранные покупатели.   

"Сейчас можно говорить уже даже не об импортозамещении, а об экспорте продукции. Мы делаем первые шаги в этом направлении. С мясом, конечно, сложно, но субпродукты реально экспортировать. Мы около трех поставок сделали в Китай, 25 тонн, это касается пока только свиных ног. Но это лишь первые шаги, я думаю, что через пару лет мы будем говорить о больших объемах в этом направлении", - отметил Сергей Мамонтов.  

Имея замкнутый цикл производственный цикл - от формирования собственной сырьевой базы и заканчивая поставкой продуктов конечным потребителям - предприятие уделяет большое внимание растениеводству и производству комбикормов. В 2017 году агрохолдинг заготовил 140 тыс. тонн зерна, площадь общих пахотных земель превысила 70 тыс. га и будет увеличиваться. 

"Из 140 тысяч тонн зерна около 60 тысяч тонн мы используем для производства комбикорма, остальное идет на новый завод. Мощность завода - 120 тысяч тонн, сейчас там перерабатывается 80 тысяч тонн зерна, в среднесрочной перспективе нам нужно увеличить объемы на 40 тысяч тонн, чтобы у нас снова был замкнутый цикл производства и мы ни от кого не зависели", - пояснил руководитель предприятия.   

Он подчеркнул, что без поддержки предприятию было бы сложно реализовать планы по развитию. По мнению Сергея Мамонтова, в Тюменской области объем финансирования на порядок выше, чем у других территорий Уральского федерального округа. Так, предприятие получило инвестиции для реализации проекта "АминоСиб". Предусмотрено субсидирование растениеводства, свиноводства, мясопереработки. Наибольшая помощь оказана растениеводству.

По данным директора агрохолдинга "Юбилейный", на закупку семян, удобрений, средств защиты растений, расширение земель ежегодно выделяется от 70 до 100 млн рублей господдержки. 

Татьяна Ковалева

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Теги: агрохолдинг Юбилейный , импортозамещение , мясопереработка , Сергей Мамонтов

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