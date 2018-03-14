Ишимский завод по производству лизина решает вопросы импортозамещения

Сергей Мамонтов. Фото ИА "Тюменская линия"

До 50 процентов необходимого сельскому хозяйству России объема лизина смогут производить отечественные производители в ближайшие годы. До 2016 года этот продукт, ежегодно около 150 тыс. тонн, полностью импортировали из других стран. Около половины российского лизина будет поставлять завод по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" в Ишимском районе.

Такие цифры на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" назвал директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов, под руководством которого реализован проект строительства завода.

Лизин - это одна из аминокислот, применяемых в животноводстве в качестве кормовой добавки. Его использование позволяет существенно увеличить надои молока, повысить яйценоскость кур и нарастить привес животных и птиц.

"АминоСиб" запустил производство лизина вторым в России (первый завод открылся в Белгороде) в декабре 2017 года. Проект по строительству завода был реализован в течение четырех лет. Объем финансирования составил 7 млрд рублей, в том числе около 500 млн рублей инвестировала Тюменская область.

"Мы можем производить около 30 тысяч тонн. Одним из наших преимуществ является близкое расположение к потребителю. Сырье для производства, если сравнивать с китайскими поставщиками, тоже конкурентоспособно, потому что цена на зерно ниже общемировой - на 30,40, сейчас даже на 50 процентов. Кроме того, в связи с санкциями - Китай по лизину закрыли - рынок освободился для нас. Мы считаем, что за очень короткое время сможем увеличить мощности производства", - отметил Сергей Мамонтов.

Лизин - основной, но не единственный продукт завода. Здесь также производят спирт, пшеничную клейковину, отруби и кормовую барду.

"С точки зрения производства лизина сложностей нет. Есть трудности со спиртом - лицензию на производство мы получили, но рынок сложный, полностью регулируется государством, есть барьеры в продажах. Сейчас мы договариваемся с государством о том, чтобы нам дали объемы для реализации", - отметил Сергей Мамонтов.

С продажей остальной продукции, по словам директора агрохолдинга, на территории страны сложностей не ожидается. Рассматривается возможность отправлять небольшую ее часть на экспорт. "Все реалистично", - резюмировал руководитель предприятия.

Татьяна Ковалева