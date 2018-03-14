Как вовлечь в занятия фитнесом особых людей, обсудят в Тюмени

Фото: департамент молодёжной политики Тюмени

Совещание представителей департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени с руководителями частных спортивных клубов города состоится в актовом зале Института физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) 15 марта. Участники обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия по развитию физической культуры и спорта в Тюмени.

"Заниматься бесплатно в фитнес-клубах могут дети льготных категорий и граждане пенсионного возраста. Нам бы хотелось, чтобы в этот процесс были вовлечены и тюменцы с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому на встрече мы познакомим наших коллег из фитнес-клубов с программой подготовки тренеров и инструкторов по адаптивному фитнесу. Спикерами по этому вопросу выступят доктор педагогических наук, профессор Ирина Манжелей и заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, депутат Тюменской городской думы, посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова", – рассказал начальник отдела организации работы по месту жительства городского департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Плотников.

На сегодняшний день в рамках муниципально-частного сотрудничества ведется работа по нескольким направлениям. Около 40 фитнес-клубов являются социальными партнерами департамента. Они предлагают бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия по различным направлениям для определенных категорий граждан, создают условия и обеспечивают подготовку населения к выполнению нормативов комплекса ГТО, участвуют в совместных мероприятиях, в том числе общегородского масштаба, таких, как городские зимний и осенний День здоровья, День города, День молодежи и других, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.