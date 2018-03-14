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Депутат Госдумы Анатолий Карпов провел прием в Тюмени

18:05 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Депутат Госдумы Анатолий Карпов. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Удобный телефон появится у пенсионера, инвалида по зрению из Тюмени. В этом ему поможет депутат Государственной Думы Анатолий Карпов, который работал с обращениями граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Тюмени 14 марта.

"Мне нужен кнопочный аппарат, другим я пользоваться просто не смогу. Денег у меня нет", - обратился тюменец к Анатолию Карпову во время приема. Депутат заверил его, что поможет.

Со сложным вопросом к депутату обратился молодой человек. Его родители приехали в Россию перед его рождением, сам он всю жизнь прожил на территории нашего государства, но до сих пор не имеет паспорта. Анатолий Карпов рекомендовал заявителю обратиться в общественную юридическую приемную, которая была открыта в Тюмени по инициативе депутата Госдумы.

"Приемная работает с 2015 года, за это время у специалистов побывали уже 700 человек, думаю, это хороший результат, - прокомментировал Анатолий Карпов. – Жители нередко приходят со сложными вопросами, без консультации юриста не обойтись. Благодаря работе приемной восстанавливается справедливость, граждане получают помощь".

Со словами благодарности к депутату Госдумы пришел председатель областного Совета ветеранов войны и труда Игорь Шаповалов. Он выразил признательность законодателю за поддержку ветеранского движения и вручил грамоту от своей организации за активную общественную деятельность.

Всего сегодня к Анатолию Карпову через общественную приемную обратились 11 человек, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: Анатолий Карпов , Госдума , Единая Россия , прием граждан

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