Сотрудников агрохолдинга "Юбилейный" обеспечивают льготным жильем

Сотрудников агрохолдинга "Юбилейный" обеспечивают льготным жильем/Фото ИА "Тюменская линия"

Около 1 тыс. 600 человек трудятся в подразделениях крупнейшего агропромышленного предприятия Тюменской области - агрохолдинга "Юбилейный", работающего в Ишимском, Бердюжском и Абатском районах юга Тюменской области.

О кадровой политике предприятия, программе для молодых специалистов и поощрении работников на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель предприятия Сергей Мамонтов.

Он отметил, чтобы подготовить сотрудников нужных профессий, представители агрохолдинга обращаются в школы.

"Наша программа подготовки молодых специалистов совмещена с целевой программой поддержки студентов, которую реализует департамент агропромышленного комплекса. Мы активно работаем с выпускниками школ - привозим их на производство, рассказываем о перспективах. Отслеживаем успеваемость ребят, решивших получать необходимое нам образование, приглашаем на практику. Конечная цель - получить специалиста, который знает наше предприятие и которого знаем мы, - пояснил Сергей Мамонтов. - Целевиков, которые учатся в ГАУ Северного Зауралья, около 8-10 человек. Успешно окончивших вуз приглашаем на работу, закрепляем за опытным наставником и определяем задачу на ближайшие месяцы. В итоге около половины из тех, кто пришел трудоустраиваться, добиваются хороших результатов и становятся крепкими специалистами".

Агрохолдинг предоставляет работникам льготное жилье. В первую очередь его получают старожилы, отработавшие на предприятии от 20 лет. Квадратными метрами также обеспечивают специалистов, которых привлекают с других территорий, и молодых сотрудников. Как отмечает президент предприятия, в течение первых двух лет на предприятии вчерашним выпускникам предоставляют комнату, затем они могут рассчитывать на полноценную квартиру.

"Молодые работники могут либо арендовать жилье бесплатно, либо по очень льготной цене выкупать", - сообщил Сергей Мамонтов.

По словам руководителя, средняя зарплата на предприятии - 32 тыс. рублей плюс дополнительная поддержка на случай значимых событий - ухода на пенсию, пополнения в семье. Сотрудникам также частично возмещают стоимость путевок в ряд санаториев. Предприятие берет на себя до 80% расходов.

Татьяна Ковалева