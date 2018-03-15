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Налоговые поступления в бюджет Тюменской области выросли

12:38 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

На 11% вырос объем налоговых поступлений в бюджет Тюменской области в 2017 году. Всего в региональную казну поступило 69,6 млрд рублей, что на 6,6 млрд больше по сравнению с 2016 годом.

Такую информацию на заседании Тюменской областной думы озвучила руководитель управления федеральной налоговой службы Тюменской области Тамара Зыкова.

Она проинформировала, что по данным на 1 января 2018 года в консолидированный бюджет РФ без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, поступило 114,1 млрд рублей. При этом 61,1% этих денег перешли в региональнную казну, 38,9 % - в федеральный бюджет.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий добавил, что лидером в 2017 году стал налог на доходы физических лиц. Его объемы выросли по сравнению с 2016 годом на 2,5 млрд рублей и составили более 31 млрд, или 45% от всех налоговых поступлений по югу области.

"Вторым по значимости стал налог на прибыль предприятий, организаций и учреждений. Общая сумма поступлений составила около 17,5 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Еще один источник налоговых поступлений, который показал рост, это имущественный налог - общая сумма поступлений составила примерно 13 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2016 году", - проинформировал Дмитрий Горицкий.

Он добавил, что росту поступлений по налогам способствовал естественный прирост объектов налогообложения, а также проводимая налоговыми органами работа по актуализации баз данных, вовлечению объектов в налоговый оборот, укрепление межведомственного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, повышение налоговой дисциплины.

Депутаты приняли информацию регионального управления федеральной налоговой службы к сведению.

Любовь Голышева

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Теги: бюджет , Дмитрий Горицкий , налоги , облдума , Тамара Зыкова

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