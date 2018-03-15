Злопамятный югорчанин пытался спалить машину участкового

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, пытавшегося сжечь автомобиль участкового, задержали в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, участковый приехал в п. Аган для беседы с социальным педагогом одной из школ. Когда полицейский находился в здании неизвестный попытался поджечь его автомобиль. Потушить пожар помогли очевидцы происшествия.

Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 37-летний, ранее судимый за хулиганство житель поселка. Он на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю, поставив канистру с горючим, поджег ее, после чего скрылся с места происшествия.

Злоумышленник решил отомстить правоохранителю за возбуждение в отношении него уголовного дела по факту избиения бывшей супруги. Ранее участковый составлял на задержанного административный протокол за появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В момент совершения преступления югорчанин был пьян.

По данному факту проводится процессуальная проверка.