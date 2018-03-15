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Девять шахматных клубов откроются на базе школ в Тюменском районе

16:27 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТРО партии "Единая Россия"

В 386 школах и детских садах Тюменской области преподают шахматы. В Тюменском районе этой игрой увлечены более 2 тыс. школьников. 

На встрече, посвященной развитию шахматного движения в Тюменском районе, в селе Онохино присутствовал чемпион мира, депутат Государственной думы и координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" по УФО Анатолий Карпов. Он напомнил, что с сентября 2018 года интеллектуальной игре начнут обучать в начальных школах по всей России. В последние годы шахматное движение активизировалось как на уровне Тюменской области, так и по всей стране, отметил гроссмейстер. Благодаря поддержке депутатов Тюменской областной думы фракции "Единая Россия" в регионе активно реализуется партийный проект "Шахматы в школы и детские сады". За несколько лет в рамках проекта для многих образовательных учреждений региона был приобретен шахматный инвентарь. 

Шамхаты развивают нестандартное мышление, гибкий ум и дисциплинированность и особенно полезны, если приобщиться к игре с раннего детства, уверен депутат Тюменской областной думы Александр Крупин.

В Тюменском районе шахматами увлечены более 2 тыс. ребят, рассказала заместитель главы администрации Тюменского района Ольга Зимина. "При этом 1 тысяча 150 детей занимаются в школах. Полагаю, что с 1 сентября эта цифра увеличится вдвое, и шахматы шагнут как минимум во все начальные классы. Мы активно готовимся к этому, запускаем новый проект — открытие девяти шахматных клубов на базе школ", - рассказала она. 

Особая гордость Тюменского района — многодетные семьи, увлеченные интеллектуальной игрой. Так, в семье Каримовых, где пять детей, все увлекаются шахматами и шашками, а шестиклассница Гузель стала победительницей районного турнира среди учащихся образовательных учреждений. Глава семьи Лихановых — Михаил — обучает игре в шахматы двух старших сыновей. Марина Аткина, в прошлом — спорторганизатор в санатории Тараскуль, где устраивала для отдыхающих блиц-турниры по шахматам, привила любовь к этому спорту мужу и четырем детям. Анатолий Карпов подарил им памятные наборы шахмат и пожелал дальнейших успехов.

О реализации нового социального проекта "Золотое шахматное кольцо России" рассказал председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров. Этот проект будет объединять несколько шахматных направлений, адресованных детям, многодетным семьям, осужденным, призывникам, ветеранам и инвалидам, и охватит все регионы страны.

фото ТРО партии "Единая Россия"

Завершая встречу, Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры на 40 досках. Его спортивными соперниками стали и ветераны шахматного движения, и совсем юные любители игры, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия". 

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Теги: Анатолий Карпов , Тюменский район , шахматы

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