В Тюмени проходит финал олимпиады "Россия в электронном мире"

Финал олимпиады "Россия в электронном мире"/Фото пресс-службы филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Набрать дополнительные баллы для поступления в российские вузы и проверить свои знания смогли участники олимпиады по русскому языку, истории и обществознанию "Россия в электронном мире", организованной Президентской библиотекой.

Школьников Тюменской области и соседних регионов, преодолевших два заочных тура и попавших в финал, пригласили на очное тестирование на базе тюменского филиала библиотеки.

"В этом году самым массовым предметом стал русский язык - его пишут12 финалистов. Участникам предстоит выполнить ряд заданий с использованием ресурсов библиотеки, в том числе написать диктант и эссе. На выполнение дается три часа", - сообщила заместитель директора филиала Президентской библиотеки им. Бориса Ельцина в Тюменской области Ольга Кутырло.

Одиннадцатиклассница Дарья Малимон приехала в Тюмень из Когалыма на финальные испытания по русскому языку и истории. Для попадания в последний тур по обществознанию девушке не хватило нескольких баллов.

"Принять участие в олимпиаде по русскому языку мне посоветовала мой педагог. Но я решила попробовать свои силы сразу в трех предметах, ведь это поможет при поступлении в высшее учебное заведение. Это дополнительные баллы, и очень хорошие, - сказала выпускница. - Большинство отборочных испытаний по русскому языку мне не показались чересчур сложными. Диктант был довольно простым, с заданиями по правописанию я справилась быстро. Главное - быть внимательной и не торопиться".

Первая олимпиада Президентской библиотеки для российских школьников состоялась восемь лет назад. Изначально она проходила на базе Санкт-Петербургского и тюменского филиала, в последние годы к проведению интеллектуального конкурса подключились другие города страны. В 2017 году общее число школьников-участников превысило 5,2 тыс. человек, более 2,5 тыс. из них - из Тюменской области. В 2012 году регион представляли всего 92 человека.

"Олимпиада набирает популярность. Любой ребенок при наличии доступа в Интернет может участвовать в первом и втором туре. А поскольку мы в Тюменской области открыли более 70 электронных залов библиотеки, то они могут и готовиться по нашим ресурсам, - отметила Ольга Кутырло. - Дети, которые выигрывают олимпиады по обществознанию и истории, имеют льготы при поступлении в российские вузы. Результаты тех, кто писал русский язык, учитываются только при поступлении в педагогический университет имени Герцена в Санкт-Петербурге".

Итоги олимпиады планируется подвести после 20 марта. В предыдущие годы тюменцы регулярно попадали в число призеров и победителей интеллектуального испытания.

Татьяна Ковалева