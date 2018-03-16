Облдума внесла изменения в правила парковки для инвалидов

фото biwork.ru

Поправки в закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области" в первом и втором окончательном чтениях утвердили члены регионального парламента на очередном заседании.

Как пояснил депутат облдумы Александр Крупин, законопроект регламентирует вопросы организации дорожного движения и парковочной деятельности, а также выделения мест для парковки транспорта, которым управляют инвалиды. Полномочиями по регулированию этих вопросов наделяются областная дума и исполнительные органы власти региона.

"Согласно поправкам меняется порядок парковки автомобилей. Правом воспользоваться специальными бесплатными парковками теперь смогут не только инвалиды I, II и III групп, но и водители, которые перевозят людей с ограниченными физическими возможностями и детей-инвалидов", - пояснил депутат.

Таким образом, поправка защищает права не только инвалидов, которые самостоятельно управляют автомобилем, но и тех, кто в силу возраста или состояния здоровья пользуется транспортным средством как пассажир.

Любовь Голышева