Владимир Якушев: сохранение экономического роста - главная задача власти и бизнеса

admtyumen.ru

Главная задача органов власти и предпринимательского сообщества - сохранение экономического роста. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на XXI заседании Столыпинского клуба "Откровенный разговор", организованном региональным отделением общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Экономическая ситуация стимулирует нас к активным действиям. России и ее регионам очень нужны свежие идеи и интересные проекты. Естественно, мы готовы помогать воплощать в жизни инициативы бизнеса", - отметил Владимир Якушев. Глава региона добавил, что взаимодействие с предпринимательским сообществом на таких площадках, как Столыпинский клуб, позволяет оперативно получать обратную связь и проводить востребованные бизнесом реформы.

Губернатор напомнил, что в начале 2018 года правительством Тюменской области был принят целый ряд принципиальных решений, направленных на улучшение делового климата в регионе, внедрены новые подходы к государственной поддержке бизнеса.

В частности, по словам губернатора, в регионе создан новый инструмент - "Фабрика проектов".

"Механизм его действия выглядит так: предприниматель обращается с инициативой и получает консультации специалистов по финансированию - с учетом использования собственных средств, банковских кредитов и средств из федеральных и региональных фондов господдержки. После составления финансовой модели проекта он направляется на обсуждение в экспертный совет при Инвестиционном агентстве Тюменской области. В случае положительного решения заключается соглашение, и на реализацию бизнес-идеи выделяется финансирование", - рассказал губернатор.

Кроме того, инвестору будет оказано содействие в получении земельного участка, получении разрешения на строительство и прохождении других административных процедур. Обязательное требование к каждому проекту - наличие у инвестора собственных денежных средств в размере от 30 до 50 процентов стоимости проекта, в зависимости от используемых форм господдержки, отметил Владимир Якушев.

"Все эти решения рождались в постоянных консультациях с предпринимателями. Главная задача региональных и муниципальных органов власти, а также бизнес-сообщества - сохранение экономического роста в России и каждом конкретном регионе", - сказал Владимир Якушев. После завершения своего выступления губернатор ответил на многочисленные вопросы тюменских предпринимателей.

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Евгений Бабенко