В Тюмени разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок

Фото ГИБДД Тюменской области

Водитель неустановленного автомобиля сбил 15-летнюю девочку на ул. Широтной напротив дома 97 в районе ДК "Современник" около 15 часов 14 марта.

Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О случившемся пострадавшая сообщила своему дедушке, который вызвал бригаду скорой помощи. Врачи констатировали у пострадавшей множественные ушибы.

Сотрудникам ГИБДД девочка рассказала, что ее сбил автомобиль белого цвета с госномером 904, которым управлял мужчина в форме охранника.

Отделение розыска полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области при изучении информации с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД был установлен схожий по приметам автомобиль, которым управлял охранник одного из тюменских ЧОПов. Однако мужчина отрицает свою причастность к наезду на ребенка.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия обратиться по телефонам 291-499, 291-488, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.