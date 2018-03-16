На месторождении в Югре погиб бурильщик

sledcom.ru

Уголовное дело по факту гибели рабочего на Варьеганском месторождении возбуждено в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, во время ремонтных работ произошел выброс газа с последующим возгоранием. От термического воздействия погиб 27-летний бурильщик. Трагедия произошла из-за допущенных нарушений правил безопасности при проведении работ.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.