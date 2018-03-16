Жительница Ишима нелегально прописала одиннадцать человек

Прокуратура Тюменской области

Женщину, обвиняемую в фиктивной регистрации граждан, осудят в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, знакомой обвиняемой понадобилась регистрация в Ишиме. Женщина фиктивно зарегистрировала ее в своем старом частном доме. Впоследствии она решила зарабатывать на этом.

Женщина неоднократно размещала в местной газете объявления, что за определенную плату поможет с временной или постоянной регистрацией в Ишиме. С марта по август 2017 года она за деньги зарегистрировала в старом доме девять человек. В декабре женщина поставила на учет в своем доме еще и гражданина Узбекистана. Незаконную деятельность пресекла полиция.

Материалы дела направлены в суд.