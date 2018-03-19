Определен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Тюмени

Состав сборной России по биатлону/ Фото biathlonrus.com

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени 22-25 марта.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.

Петр Пащенко, Алексей Слепов, Ирина Услугина и Кристина Резцова получили дополнительные квоты на заключительный этап Кубка мира за счет попадания в Топ-10 общего зачета Кубка IBU, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.