В Тюменском районе начальник лесоохраны вымогал взятки у лесозаготовителя

Фото ИА "Тюменская линия"

Начальника тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов осудят за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в марте 2017 года на деляне Тахталинского участкового лесничества обвиняемый выявил факт нарушения лесного законодательства при производстве лесозаготовительных работ. После чего начальник тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов стал у директора общества с ограниченной ответственностью вымогать взятку. С марта по октябрь 2017 года злоумышленник получил 195 тыс. рублей.

После обращения взяткодателя в полицию противоправная деятельность злоумышленника была пресечена.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.