Тюменские биатлонисты завоевали четыре медали Кубка IBU в Ханты-Мансийске

фото ЦСП72

Тюменская биатлонистка Ирина Услугина взяла бронзу в спринте и золото в гонке преследования на финальном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Ирина Услугина/фото ЦСП72

Александр Логинов стал серебряным призером в спринте среди мужчин и победителем в пасьюте.

Тюменские биатлонисты в общей сложности завоевали четыре медали, сообщает пресс-служба ЦСП72.

фото ЦСП72