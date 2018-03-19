Эрнест Валеев отметил активность тюменцев на выборах

Эрнест Валеев. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Победа действующего президента на выборах - очевидный результат. Владимир Путин доказал своей работой, что все, что сегодня делается, совершается в интересах страны и ее граждан. Его позиция по отстаиванию суверенитета России достойна уважения. Об этом заявил депутат Государственной думы Эрнест Валеев, комментирую итоги выборов.

Напомним, что Валеев принял участие в голосовании по месту прописки, в Тюмени. Одним из самых приятных факторов по словам депутата, стала активность тюменцев на выборах. "На избирательном участке на Институтской, 3, где я голосовал, были очереди. Это говорит о том, что люди верят в легитимность выборов, готовы реализовать свое конституционное право и отдать голос за того кандидата, которому они верят. На мой взгляд эти выборы прошли в обстановке торжественности, и именно это отличает их от всех предыдущих", - подчеркнул он.

Депутат Госдумы в течение дня внимательно следил за ходом голосования. Он отметил, что грубых нарушений в рамках выборного процесса не было. "Возникавшие ситуации говорят скорее о прозрачности выборов. Каждое из подозрений на нарушение процедуры голосования было зафиксировано, по каждому факту сейчас облизбирком проводит проверки", - рассказал Эрнест Валеев.