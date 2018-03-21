Тюменцам расскажут об основах экспортной деятельности

фото Тюменского технопарка

Семинар "Основы экспортной деятельности" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 22 марта.

Как сообщают организаторы, для участия в нем необходимо до 20 марта включительно заполнить заявку на сайте.

Семинар нацелен на формирование у слушателей системы знаний об инструментах первичного анализа внешних рынков и оценки надежности контрагентов, формах выхода на международный рынок, видах рисков, существующих в экспортной деятельности, методах их минимизации, оценке эффективности экспортной деятельности, а также получение знаний в области государственной поддержки экспорта. Теоретическая часть образовательной программы подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов.

После прохождения итогового тестирования слушатели получат удостоверение Образовательного проекта РЭЦ. Участие в семинаре бесплатное. Формат проведения очный.