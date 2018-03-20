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Тюменец, убивший приятеля, отправится в колонию

17:00 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото media-pravo.info

На 8,5 лет осужден 44-летний тюменец, который убил приятеля, заподозрив, что он заразил его ВИЧ. Приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени 20 марта.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый с потерпевшим познакомился около двух лет назад в больнице. С того времени они периодически общались, вместе выпивали, а иногда и внутривенно употребляли наркотики. При этом обвиняемый знал, что его знакомый  болен ВИЧ-инфекцией. В январе 2017 года у мужчины  была выявлена ВИЧ-инфекция стадия 4А вторичных заболеваний, фаза прогрессирования. При этом общения со своим приятелем он не прекратил. Более того, с осени стал проживать у него, так как обвиняемый ушел из дома и ему негде было жить. Вечером 8 декабря  обвиняемый в ходе распития спиртных напитков стал предъявлять претензии своему приятелю, что он заразил его опасной инфекцией и может заразить других людей, так как бросает шприцы где попало.  Произошел конфликт, в ходе которого фигурант ножом убил потерпевшего. 9 декабря 2017 года мужчину задержали полицейские и 10 декабря по решению суда заключили под стражу.

Злоумышленник в суде признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу младшего  брата погибшего более 560 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на погребение.

Суд также пришел к выводу, что подсудимый заразился опасной инфекцией не от потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

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Теги: ВИЧ , Тюмень , убийство

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