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Игорь Холманских: все субъекты УФО утвердили планы по импортозамещению

09:43 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
uralfo.gov.ru

Более 200 проектов по импортозамещению реализуют в УФО. Об этом на совещание по вопросам национальной безопасности  под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в Екатеринбурге сообщил полпред президента РФ в УФО Игорь Холманских.  

По его словам, к настоящему времени во всех субъектах Федерации Уральского федерального округа утверждены региональные планы по импортозамещению. 

В мероприятии участвовали главы регионов Уральского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств, руководители правоохранительных органов.

На совещании, в частности, рассматривался вопрос о повышении защищенности потенциально опасных объектов. Речь также шла о действиях  в условиях неблагоприятной лесопожарной обстановки и паводковой ситуации, введении в промышленную эксплуатацию центров обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Поставлены задачи по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, принятию действенных мер для обеспечения экологической безопасности.

Игорь Холманских подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одной из основных задач государства.

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которые в прошлом году возглавили губернаторы регионов.

Благодаря совместной работе региональных и местных властей, пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб в 2017 году удалось успешно справиться со всеми природными бедствиями, а также минимизировать ущерб от них и оперативно решить вопросы социальной защищенности людей. В короткие сроки ликвидированы 15 чрезвычайных ситуаций, спасены более 5 тыс. человек.

Участники совещания обсудили ход реализации планов импортозамещения как в оборонно-промышленном, так и в гражданском секторе. 

Рассмотрены дополнительные меры, направленные на сокращение зависимости российской экономики от импорта ключевых для устойчивого развития страны оборудования и технологий. Холманских напомнил, что глава государства поставил задачу – наладить выпуск российской продукции, способной по качеству и цене конкурировать с зарубежными аналогами, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

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Теги: безопасность , Игорь Холманских , импортозамещение , Николпй Патрушев , Совет безопасности РФ

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