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Российская сборная по керлингу на чемпионате мира обыграла японок

12:16 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Федерации керлинга России

Со счетом 7:4 женская сборная России по керлингу во главе с Викторией Моисеевой обыграла Японию в матче кругового турнира чемпионата мира, который проходит в Канаде 21 марта.

Напомним, до встречи с Японией Россия потерпела два поражения подряд. Следующими соперницами россиянок станут чешки, сообщает "Спорт-экспресс".

Добавим, в канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу в котором принимают участие 13 сборных из Канады, России, Шотландии, Швеции, Швейцарии, Италии, Китая, Японии, Чехии, Германии, Кореи, Дании и США. 

По регламенту турнира команды играют по круговой системе, по результатам которой шесть лучших команд выйдут в плей-офф. Две лучшие команды проходят непосредственно в полуфинал, а следующие четыре команды играют в квалификационной игре (3-6 и 4-5), победители этих матчей проходят в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют за золотые медали, проигравшие – за бронзовые медали, сообщает Федерация керлинга России. 

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Теги: Виктория Моисеева , керлинг , сборная России , чемпионат мира

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