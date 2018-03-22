"Аванпост" поведет в поход за спортивным разрядом

Для желающих получить спортивный юношеский разряд по туризму центр "Аванпост" предлагает совершить лыжный переход с 31 марта по 1 апреля. Начало маршрута положено от п. Боровский через озеро Андреевское до села Мальково.

Протяженность маршрута составит 30 км. "Аванпост" набирает группу из числа обучающихся центра. Участники перехода должны быть воспитанниками "Аванпоста" старше 14 лет, сильные, крепкие духом и выносливые. В рамках маршрута пройдут занятия по медицинской и высотной подготовке, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам и выживанию в экстремальных условиях. Все участники маршрута получат спортивные юношеские разряды по туризму.

До 25 марта необходимо подать заявку инструктору-методисту Роману Луняшину, телефон 8-922-488-68-88. Отбор в группу пройдет на конкурсной основе, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".