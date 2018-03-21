Счетная палата Тюмени: число нарушений снижается

Фото ИА "Тюменская линия"

Финансовые нарушения на сумму более 37 млн рублей выявили специалисты Счетной палаты Тюмени в 2017 году. Около 6,6 млн должны быть возвращены в бюджет, большая часть средств уже возмещена.

Такие цифры привел председатель Счетной палаты Владимир Казанцев на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы.

Объем средств бюджета города и стоимость муниципального имущества, охваченные проверками в 2017 году, составили более 1,86 млрд рублей. Проверены 78 объектов, в том числе муниципальные учреждения, отраслевые и территориальные органы администрации Тюмени и другие организации.

Около 70% нарушений связаны с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Другим актуальным вопросом является соблюдение законодательства о закупках. Нарушения связаны с несоблюдением сроков размещения документов в единой информационной системе, планированием закупок без увязки с объемом финансового обеспечения, неправильным определением начальной цены муниципального контракта.

Владимир Казанцев остановился на нарушениях в сфере строительства и ремонта, где зафиксированы завышение объемов и стоимости работ, нарушение норм ценообразования и ошибки при приемке проектной документаций.

"Администрация города проводит мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля, однако этого недостаточно. Необходимо более активно подходить к вопросу повышения квалификации сотрудников, проводить регулярные обучающие мероприятия, особенно для работников подведомственных учреждений, не охваченных программой повышению квалификации муниципальных служащих", - считает руководитель Счетной палаты.

Владимир Казанцев подчеркнул, что проверяющие стараются не дублировать из года в год объекты ревизии, при этом отметил, что такие случаи все же бывают и они оправданы. Однако согласился с замечанием депутата Мурата Тулебаева о том, что вопрос о необходимости ежегодной проверки одних и тех же объектов требует проработки.

В целом докладчик отметил положительную тенденцию, свидетельствующую о снижении числа нарушений и суммы ущерба по сравнению с 2016 годом.

"У нас почти нет тех грубейших нарушений, когда получали люди аванс и скрывались. Есть вопросы, над которыми надо работать, но в целом динамика положительная", - отметил он.

Татьяна Ковалева