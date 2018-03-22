Упоровская "Усадьба" объединяет более тысячи частных подворий

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Упоровский заготовительный кооператив "Усадьба" - прообраз кооператива будущего. Такими размышлениями с журналистами поделился депутат Тюменской областной думы Юрий Конев после посещения этого предприятия. Именно таким, убежден депутат, должен быть животноводческо-заготовительный сельскохозяйственный кооператив.

"Кооператив "Усадьба" объединяет сегодня более 1 тысячи 100 пайщиков, которые не просто могут сдать свою продукцию – молоко, мясо, но и постоянно чувствуют поддержку кооператива, который помогает в их повседневной жизни – заготовить дрова, сено, вывезти их, вспахать огород, - пояснил он свою позицию. - Если бы сегодня кооперативное движение было бы такое, как в Упоровском районе, мы сдвинулись бы далеко вперед".

Животноводческо-заготовительный сельскохозяйственный кооператив "Усадьба" был создан в марте 2004 года для оказания помощи личным подсобным хозяйствам в реализации излишков молока, в заготовке сена, посадке и уборке картофеля.

И все-таки основной упор в работе "Усадьба" делает на молочное направление. Закуп сырья от частных подворий налажен в 43 населенных пунктах. В каждом стоят охладители молока, причем их объем зависит от количества сырья, "набегающего" с территории.

С декабря 2009 года кооператив освоил новый вид деятельности - заготовка мяса у населения. Было закуплено оборудование для цеха переработки мяса, начали выпускать более 30 наименований полуфабрикатов. Вся продукция сертифицирована.

Кооператив преимущественно работает с отдаленными территориями, куда экономически невыгодно ездить. Основной проблемой председатель кооператива называет сезонность производства молока в частном секторе и постоянную неопределенность с закупочной ценой на молоко и объемами, которые у них готовы купить переработчики. Хотя для решения проблемы "сезонности" производства молока созданы необходимые условия: только "Усадьба" обслуживает семь районных пунктов искусственного осеменения животных.

Считает надуманной проблему сезона большого молока и председатель комитета областной думы по аграрным и земельным отношениям Владимир Ковин. Он уверен, что у предприятий молочной переработки, в модернизацию которых область вкладывает немалые средства, нет причин снижать закупочные цены на молоко летом.

"Мы уже ушли от сезонных колебаний объемов молока, - отметил он, комментируя итоги выездного заседания комитета, на котором был дан анализ ход реализации государственной аграрной политики в Тюменской области, - И большие и малые предприятия производят примерно равные объемы молока весь год. И тема ценообразования сегодня была поднята достаточно серьезно. И производителям и потребителям непонятно, почему, когда снижается закупочная цена на молоко, растет его ценник в магазине. В конце марта эта тема будет обсуждаться на крупном совещании, на которое мы приглашаем представителей всех торговых сетей и переработчиков. У нас пока нет перепроизводства молока, которое могла бы так влиять на закупочные цены".

Депутат Тамара Казанцева обратила внимание на социальную составляющую проблемы. "Личные подсобные хозяйства дают 52% всего молока Тюменской области, - подчеркнула она, - И если мы сегодня их поддерживать не будем, они закроются. А это значит, и деревни маленькие, которые этим только живут, тоже могут исчезнуть, а этого совсем бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы была возможность зарабатывать и достойно жить в деревне".

В Упоровском муниципальном образовании действует более 8 тыс. личных подсобных хозяйств, полтора десятка крестьянско-фермерских, пять потребительских кооперативов и один кредитный. По словам главы района Леонида Саукова, в 2017 году у населения было закуплено 6 тысяч 658 тонн молока, что на 272 тонны больше, чем в 2016 году. За реализованное молоко населению выплачено более 123 млн рублей.

Эффективность малого бизнеса на селе в немалой степени зависит от четкого взаимодействия с заготовительными, обслуживающими и кредитными кооперативами. Когда кредитный кооператив дает личным подсобным хозяйствам финансовые ресурсы для покупки животных, строительства, закупки техники, а заготовительный кооператив одновременно выступает партнером ЛПХ по заготовке излишков произведенной продукции, тогда и дело спорится. Владелец частного подворья в этом случае может полностью сконцентрироваться на производстве, а не думать над тем, где взять деньги на развитие или кому сбыть произведенный товар.

"Малым формам хозяйства и кооперативам мы уделяем особое внимание, — подчеркнул глава района на заседании комитета. — Они пользуются всеми формами государственной поддержки, принятыми на федеральном и региональном уровне. Одним из значимых видов господдержки является грантовая поддержка, предусмотренная для начинающих фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Благодаря этим средствам фермеры и кооператоры приобретали необходимую сельскохозяйственную технику, технологическое оборудование, высокопродуктивный крупный рогатый скот молочного направления".

Особый акцент в своем выступлении Леонид Сауков сделал на региональной программе "5+", которая направлена на повышение эффективности работы небольших молочных ферм и личных подворий, реализующих молоко на переработку. Суть программы в том, что перерабатывающее предприятие направляет деньги на развитие сырьевой базы. Эти средства через сельскохозяйственный кредитный кооператив доходят до личного подсобного хозяйства, которое на них покупает племенных коров. Возвращаются заемные деньги в течение года и более в виде сданного молока. Выигрывают от реализации программы все участники. Личное подсобное хозяйство обзаводится высокопродуктивными коровами, закупочный кооператив получает дополнительные объемы молока, кредитный кооператив — дополнительные средства в фонд взаимопомощи, а переработчик молока расширяет свою сырьевую базу.

Первая практика убедительно показала: производство молока в личных подсобных хозяйствах дело выгодное. Доход ЛПХ, в котором содержится пять дойных коров (за вычетом всех затрат), может составлять от 225 тыс. рублей и более, от 10 коров соответственно 450 тыс. рублей. Есть немало хозяйств, добивающихся и более высоких финансово-экономических показателей.

Борис Олейник