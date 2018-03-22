В Тюменской области планируется добыть почти тринадцать миллионов тонн нефти

Уватский проект. Фото rosneft.ru

Три новых месторождения нефти открыли в Тюменской области в 2017 году. Всего на территории региона числится 45 месторождений углеводородного сырья.

По словам начальника управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антона Климовича, новые месторождения были открыты на лицензионных участках недр "Роснефти" – это Имгытское, а также им. Парасюка А.С. и им. Ознобихина Ю.В.

На сегодня право пользования недрами по 29 лицензиям имеют тринадцать предприятий, пять из них вели добычу нефти в 2017 году. По итогам года они добыли 10,9 млн т нефти, что на 1,5 млн т меньше запланированного. Антон Климович пояснил, что снижение объемов добычи связано с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Он также добавил, что в 2018 году предприятия планируют добыть 12,9 млн т нефти.

Объемы добычи попутного нефтяного газа в Тюменской области по итогам 2017 года составили 385 куб. м. Попутный нефтяной газ предприятия используют для выработки электроэнергии на промыслах и для собственных технологических нужд.

Любовь Голышева