Агрофирма "КРиММ" приготовит картофель и овощи для всей России

Вареная свекла в вакуумной упаковке. Фото агрофирмы КРиММ

Готовый картофель со специями, вареные свекла и морковь в вакуумной упаковке со сроком хранения до трех месяцев появятся на тюменских прилавках в начале 2019 года. В Упорово полным ходом идет реализация масштабного инвестиционного проекта: агрофирма КРиММ приступила к постройке завода по переработке картофеля мощностью 30 тыс.тонн в год.

Как рассказал депутатам Тюменской областной думы, которые провели в Упорово выездное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, генеральный директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов, завод будет оснащен современным голландским оборудованием.

"Будет две линии, - пояснил он, - на одной будет производиться охлажденная продукция, на второй - пастеризованная. Главный наш плюс – выращенный на полях картофель и его переработка находятся в одном месте. Мы существенно экономим на транспортных расходах и, соответственно, не будем их закладывать в стоимость конечного продукта".

Непосредственно к новому заводу будет примыкать хранилище на 16 тыс. тонн. По словам Геннадия Рязанова, урожай 2018 года уже окажется на новом производстве и жители Тюменской области получат качественный продукт для быстрого приготовления.

"К нам уже обратились менеджеры отечественной торговой сети "Магнит", которых заинтересовал наш продукт, надеемся, что и другие сети заинтересуются им, - рассказал генеральный директор агрофирмы "КРиММ". - Есть у нас и фирменные магазины – пять в Тюмени и три в Ноябрьске".

По словам Геннадия Рязанова, картофель будет выпускаться в различной нарезке - фри, дольки, половинки. Предусмотрены и различные добавки, например, травы, перец, мясо, рыба. Срок хранения продукции в холодильнике - до трех-четырех месяцев. Объем инвестиций в строительство завода составит около 1,4 млрд рублей, в результате реализации проекта будет создано более 50 новых рабочих мест.

Агрофирма "КРиММ", по словам председателя комитета по аграрным и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимира Ковина, предприятие известное не только в Тюменской области, но и по всей России и далеко за ее пределами.

"Агрофирма "КРиММ" сегодня доминирует по производству семенного материала. Им в этом направлении нет равных, - отметил он. - В настоящее время они строят завод по переработке картофеля. С выходом на полную мощность планируют перерабатывать 30 тысяч тонн корнеплодов в год. И мы получим еще одно уникальное предприятие".

ООО "Агрофирма КРиММ" организовано на базе крестьянского хозяйства "Нива" в 1999 году. Сегодня это предприятие холдингового типа, специализирующееся на производстве продовольственного и семенного картофеля, овощей открытого грунта, салатов, рапса.

Валовый сбор продукции в 2017 году составил 172 тыс. тонн. Агрофирма является одним из крупнейших производителей картофеля и овощей не только в Тюменской области, но и в России.





Борис Олейник