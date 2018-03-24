Аграрии Тюменской области готовы к посевной

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Сеялки, почвообрабатывающие орудия, культиваторы и другие сельскохозяйственные агрегаты на 90 % готовы к веснее-полевым работам. Об этом рассказал начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Леонид Бакшеев.

"К первому апреля готовность техники к весенне-полевой кампании составит, как всегда, сто процентов. В ближайшее время пройдут проверки готовности техники в сельхозпредприятиях, состоятся совещания, где обсудят вопросы проведения посевной с точки зрения агротехнологий", - отметил он.

В настоящее время завершается формирование 270 ремонтных звеньев, обслуживающих сельхозтехнику прямо в полях. Еще 70 звеньев будет создано компаниями-продавцами сельхозтехники.

"Армия" механизаторов будет работать круглосуточно, чтобы посевная прошла в срок и без срывов", — подчеркнул Бакшеев.

Еще одна задача, которая стоит перед земледельцами – стопроцентная подготовка семян к маю. На данный момент семенной фонд зерновых и зернобобовых подготовлен наполовину: семена прошли сертификацию.

В каждом сельхозпредприятии сформированы графики проведения работ по доведению семян до кондиции, пишет "Тюменская область сегодня".