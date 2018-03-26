Житель Юргинского района попался с пакетом марихуаны

Фото следственного комитета РФ

Более 35 гр марихуаны изъял участковый у жителя д. Палецкая Юргинского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, мужчина своим поведением привлек внимание сотрудника полиции: при виде служебной машины он попытался избавиться от пакета, который нес в руках.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в пакете марихуану. Вес наркотического средства составил более 35 граммов. Как пояснил 47-летний житель деревни, запрещенное вещество он хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.