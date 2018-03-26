Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

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Тюменский спортсмен Даниил Баганов стал бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди глухих в беге на дистанции 3 км.

Соревнования проходили в Гомеле (Республика Беларусь) с 22 по 24 марта. За награды чемпионата боролись около 200 атлетов из 19 стран, сообщает пресс-служба ЦСП72.