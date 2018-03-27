Груженый щебнем состав сошел с рельсов под Екатеринбургом

фото ural-trans.sledcom.ru

20 грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области на станции Билимбай.

Следователи проводят доследственную проверку. Инцидент произошел 26 марта в 20 часов 20 минут по местному времени, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, девять вагонов сошли с рельс с подъездного пути коммерческого предприятия на выставочный путь станции Билимбай, пять вагонов груженые щебнем опрокинулись. Движение поездов по главному пути было приостановлено, а затем возобновлено по четному пути. В результате происшествия произошел обрыв контактного провода и повреждение около 10 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет.

На место происшествие выехала следственно-оперативная группа следственного управления. Устанавливаются причины произошедшего, а также стоимость причиненного ущерба.

﻿ фото ural-trans.sledcom.ru 1 /