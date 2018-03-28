Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Ялуторовске

фото МЧС по Тюменской области

Одна комната в квартире двухквартирного жилого дома полностью ликвидирована огнем в Ялуторовске. О возгорании пожарным сообщили хозяева в 1 час 39 минут 28 марта.

С пожаром в квартире площадью 45 кв. метров спасатели боролись шесть минут. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем во время курения. Размер ущерба сотрудники госпожнадзора назовут позже.

Анжела Лебедева