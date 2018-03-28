Жители муниципалитетов Тюменской области определили приоритеты в развитии социальной инфраструктуры

Благоустройство. Фото tyumen-city.ru

В Тюменской области подвели итоги рейтингового голосования в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", которое состоялось 18 марта текущего года. Регион вошел в тройку лидеров по количеству принявших участие в голосовании (78,6%), заняв второе место.

Голосование по выбору объектов строительства (благоустройства) проводилось в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске, а также Тюменском муниципальном районе.

По итогам голосования определены объекты, набравшие наибольшее количество голосов. Они будут включены в муниципальные программы на 2018-2022 гг., реализация которых начнется уже в этом году.

Так, жители Заводоуковска сделали свой выбор в пользу строительства плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории. Ишимцы проголосовали за строительство Дома культуры с благоустройством прилегающей территории. Подавляющее число ялуторовчан отдали свои голоса за строительство плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории. В Тобольске по результатам голосования горожан также появится крытый бассейн. Его планируют возвести в микрорайоне № 15. Приоритетные объекты строительство определили и жители небольших муниципалитетов Тюменского района. Информация об объектах строительства (благоустройства), набравших наибольшее количество голосов, размещена на официальных сайтах муниципальных образований.

Результаты рейтингового голосования будут рассмотрены на ближайшем заседании президиума правительства Тюменской области, на нем будет принято решение о финансировании проектов.

По мнению главы региона, в Тюменской области накоплен богатый опыт установления открытого диалога с жителями по самым разным вопросам развития конкретных муниципалитетов, микрорайонов, многоквартирных домов.

"Мнение граждан учитывается при принятии самых важных решений: от строительства и ремонта инфраструктурных объектов: дорожных развязок, мостов, автомагистралей — до совершенствования социальной сферы, здравоохранения, образования, приведения в порядок парков и скверов. Это конструктивное общение позволяет принимать взвешенные и эффективные решения, отвечающие потребностям людей", — считает Владимир Якушев.

Тему вовлечения активных граждан в решение вопросов жизни территорий поднимал президент России Владимир Путин.

"Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития", - убежден глава государства.