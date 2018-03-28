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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%

18:45 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта ВТБ

Банк ВТБ запустил акцию, в рамках которой ставка по продукту "Кредит наличными" снижена на 2 пп. Предложение действует до 24 июня 2018 года.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, оформить кредит наличными на сумму до 5 млн рублей на срок до пяти лет теперь можно под 11,9% годовых. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае оформления заявки на сайте банка.

По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал кредитов наличными на общую сумму около 98 млрд рублей, превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. 

Одним из драйверов роста продаж стало снижение ставок, в среднем, на 1 пп - прирост выдач кредитов наличными составил 20%.

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Теги: ВТБ

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