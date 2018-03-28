Тюменская энергосбытовая компания заключит два энергосервисных договора с филиалом "Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала"

Фото АО «ТЭК»

Победу в двух конкурсах на право заключения энергосервисных договоров с филиалом "Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала" одержала Тюменская энергосбытовая компания. В рамках их реализации предприятие установит автоматизированную систему учета электроэнергии с удаленным сбором данных с приборов учета.

Как сообщает пресс-служба компании, данная система представляет собой комплекс контрольно-измерительной аппаратуры, сетей передачи данных и контроллеров с программным обеспечением. АО "ТЭК" заменит ныне используемые потребителями "Свердловэнерго" — физическими и юридическими лицами счетчики на современные многофункциональные приборы учета электроэнергии, которые производят учет потребленной электроэнергии и передают информацию на устройства сбора и передачи данных сетевой компании. Всего планируется установить 29 тыс. 326 приборов учета: автоматизация обеспечит потребителей, поставщика электрической энергии и сетевую компанию точной информацией о количестве потребленного энергоресурса и позволит выявить факты его потери в сетях.

Энергосервисные договоры, которые АО "Тюменская энергосбытовая компания" заключит с филиалом "Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала", предполагают установку оборудования за счет инвестора: за время их действия он будет получать от заказчика денежные средства, которые освободились в результате экономии вследствие снижения потерь электроэнергии в электрических сетях.

"Сегодня Тюменская энергосбытовая компания имеет на исполнении несколько энергосервисных контрактов в области модернизации освещения на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры, — комментирует заместитель генерального директора по производственным вопросам АО "ТЭК" Владимир Корабельников. — Они являются выгодными для всех сторон, поскольку позволяют заказчику устанавливать новое оборудование без привлечения собственных денежных средств, а исполнителю — возвращать инвестиции за счет работы этого оборудования".