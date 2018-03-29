Евгений Гараничев выйдет на старт чемпионата России по биатлону

Фото ИА "Тюменская линия"

Чемпионат России по биатлону начнется в Ханты-Мансийске 29 марта с индивидуальных гонок.

Лучшие тюменские биатлонисты – Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Услугина, Виктория Сливко и другие - выйдут на старт.

фото "Спорт в Тюменской области" Вконтакте

В течение недели биатлонисты разыграют комплект медалей. В Ханты-Мансийске пройдет финальная часть чемпионата России по биатлону, который проходит в несколько этапов. В столице Югры соберутся сильнейшие биатлонисты и разыграют не только медали чемпионата страны, но и дополнительные призовые альтернативных соревнований.