Танцевальные пары встретятся на чемпионате и первенстве УФО в Тюмени

фото СДЮСШОР «Прибой» Тюмени

Чемпионат и первенство УФО по танцевальному спорту среди ансамблей (формейшн), чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту среди ансамблей и межрегиональные соревнования по танцевальному спорту среди спортивных пар пройдут на паркете СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 1 апреля.

По информации организаторов, выступления коллективов начнутся в 10 часов. На паркет выйдут спортивные пары и ансамбли всех возрастных категорий: дети, юниоры, молодежь и взрослые.

Соревнования соберут несколько десятков пар и ансамблей из городов Урала и Западной Сибири.