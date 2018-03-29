Владимир Якушев: регион успешно наращивает присутствие на внешних рынках

admtyumen.ru

Увеличение количества тюменских компаний, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности экономики территории. Такое мнение высказал в интервью журналу "Эксперт-Урал" губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Так, внешнеторговый оборот Тюменской области в 2017 году увеличился более чем в 1,8 раза - до 4,8 млрд долларов, экспорт достиг 2,9 млрд, сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ). По данным регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, в 2017 году к списку основных стран, закупающих тюменскую продукцию (в нем традиционно лидируют Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Швеция, Франция, Германия), присоединились Латвия и Беларусь.

Укреплению внешнеэкономического потенциала области способствовали меры поддержки заинтересованных в экспортной деятельности предприятий, принятые региональным правительством.

"Новым вызовом, который вышел на первый план в последние годы, стал сбыт продукции. Поэтому в областных программах по развитию промышленного потенциала огромное внимание мы уделяем продвижению и продажам товаров тюменских предприятий", — подчеркнул глава региона.

По его словам, количество экспортеров в Тюменской области растет: если в 2015 году их было 50, то в 2016 — уже 138, в 2017-м — 161. Наибольшие объемы в экспортных поставках обеспечивают в основном крупные производства. Между тем среди экспортеров химических секторов появляются и субъекты малого и среднего предпринимательства.

"Безусловные лидеры — Тюменский фанерный завод, Сибур, Антипинский НПЗ, "УГМК Сталь", "Кнауф Инсулейшн Тюмень", Бентек . Это компании различных отраслей экономики — нефтяной, деревообрабатывающей, стекольной, фармацевтической, пищевой, АПК", - рассказал Якушев.