Курганец зарезал жену и отправил теще фотографию трупа

фото sledcomrf.ru

Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Кургана, который после убийства своей жены сфотографировал ее тело и отправил фото теще.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года после распития спиртного 47-летний обвиняемый взял на кухне нож, зашел в спальню и нанес один удар в грудь спящей супруге. Женщина скончалась на месте происшествия.

После убийства мужчина сфотографировал тело мертвой жены на сотовый телефон и отправил фотографию своей теще. Продолжив распивать спиртное, обвиняемый "решил уйти на тот свет за супругой" и нанес себе несколько ударов ножом в область грудной клетки.

Однако прибывшие сотрудники реанимационной бригады оказали ему квалифицированную медицинскую помощь, после чего мужчина был госпитализирован.