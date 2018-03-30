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Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

14:27 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Эдуард Омаров. Фото duma72.ru

Партия "Единая Россия" берет на себя ответственность за реализацию важного и необходимого для страны проекта "Локомотивы роста", решение задач которого, позволит достичь цели, поставленной в послании президента России Федеральному Собранию, за шесть лет в полтора раза увеличить внутренний валовый продукт (ВВП). Об этом заявил координатор федерального проекта "Локомотивы роста" в Тюменской области, депутат областной думы Эдуард Омаров на первом организационном собрании общественного совета, который создается при каждом партийном проекте "Единой России".

"Мы обсуждали послание президента в нашей бизнес-среде, и констатировали, что впервые у нас есть реальный шанс сделать это именно сейчас. Для этого подготовлены все необходимые условия", - подчеркнул Эдуард Омаров.

У партии "Единая Россия", как отметил Эдуард Омаров, на сегодняшний день есть семь федеральных и более 10 региональных программ развития отдельных отраслей экономики, улучшения качества жизни, безопасности.

"Проект "Локомотивы роста" - один из главных, поскольку позволяет дать толчок экономике России, после чего мы можем выполнить наши социальные обязательства по развитию общества, - пояснил региональный координатор. - Проект "Локомотивы роста" направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными компаниями – локомотивами роста и развития".

Одним из ключевых направлений проекта является анализ мер государственной поддержки основных отраслей и секторов бизнеса, развитие и совершенствование нормативной базы, оказание содействия развитию государственно-частного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространение лучших корпоративных практик для формирования инновационной среды.

Существующие сегодня меры поддержки, по мнению Эдуарда Омарова, не всегда эффективны, порой неуместны, и иногда применяются не там, где это было бы целесообразно. "Потенциал многих предприятий намного больше, чем мы сегодня видим в их развитии, - считает он. - Наша задача – составить список тех компании, у которых есть потенциал для роста, тех, кто уже влияет на экономику и имеет возможность в перспективе влиять на экономику кардинально, определить их точки роста, выявить формы государственной и негосударственной поддержки на региональном и федеральном уровне".

Уникальность нового партийного федерального проекта, по оценке его регионального координатора, заключается в том, что впервые к проекту поддержки, как отдельного бизнеса, так и всего сегмента экономики, подключается весь ресурс страны – Государственная дума и партия "Единая Россия".

"Это уникальный формат, позволяющий по потребности бизнеса формировать даже предложения по изменению нормативной базы, - подчеркнул Эдуард Омаров. - Каждое предприятие, каждый предприниматель, имеющий потенциал к росту имеет сегодня возможность этот потенциал реализовать. Задача в течение шести лет в полтора раза увеличить объем ВВП, которую поставил президент страны, это не просто лозунг, под него уже подведена система, в том числе и такая нестандартная форма государственной поддержки. Государство по первому зову субъекта предпринимательской деятельности готово прийти и оказать ему эту помощь. В том случае, конечно, если, есть чему помогать – есть просчитанный проект, определены точки роста, сформулировано проблема, которую надо решить".

Руководителем- координатором федерального проекта "Локомотивы роста" является член генерального совета партии, депутат Государственной думы Денис Кравченко, председателем общественного совета проекта член Высшего совета партии "Единая Россия", вице-председатель Мирового энергетического совета (МИРЭС) Олег Бударгин.

В первый совет проекта "Локомотивы роста" в Тюменской области вошли представители отдельных сегментов бизнеса, правительства Тюменской области, заместители по экономике муниципальных образований.

"Будем конструировать новую модель развития экономики на территории региона, - поставил задачу региональный координатор проекта Эдуард Омаров. - Ни в коем случае он не должен входить в противоречие тому, что уже есть в регионе. Это будет новый подход, который будет согласован с региональной политикой развития территории. Каждый регион делает свои программы, находит точки роста на своей территории, определяет проблемные зоны возможностей. Затем мы ее интегрируем в федеральную программу и вместе с центром будем заниматься территориальным развитием России. Таким образом, мы сделаем одну большую площадку для всей России".

Общественный совет регионального проекта "Локомотивы роста" Тюменской области решил собираться не менее одного раза в квартал.

Борис Олейник

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Теги: господдержка , Единая Россия , общественные советы , предпринимательство , проект

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