В Тюмени следователи выясняют обстоятельства падения ребенка в подземный бункер

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Следователи выяснят обстоятельства падения в бункер 10-летнего мальчика в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 1 апреля 2018 года во время игры со сверстниками 10-летний мальчик провалился в подземный бункер в районе ул. Таллинской.

Несовершеннолетний сам не смог выбраться из бункера ему потребовалась помощь спасателей. После того, как мальчика подняли на поверхность, ему была оказана медицинская помощь. Здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям должностных лиц.