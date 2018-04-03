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ЦБ: ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла очередного минимума

20:07 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Минстрой РФ

9,75% составила ставка по ипотеке в феврале 2018 года. Она достигла очередного минимума, так как в январе составляла 9,85%. Об  свидетельствуют данные, опубликованные Банком России.

Под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения отмечен рост объемов ипотечного жилищного кредитования – на  34,3%. Банки предоставили населению более 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%.

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Теги: Банк России , ипотека , снижение ставки

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