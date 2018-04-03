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WorldSkills помогает развивать бизнес в регионе

15:32 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
WorldSkills помогает развивать бизнес в регионе. Фото WorldSkills Russia

Подключиться к проекту WorldSkills призвал представителей крупных предприятий член Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области, заместитель технического директора автомобильного холдинга "Автоград" Иван Покрышкин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Встречу с журналистами посвятили подведению итогов участия общественников в движении "Молодые профессионалы".

По мнению Ивана Покрышкина, проект позволяет подготовить специалистов и решить кадровый вопрос представителям бизнеса.

Генеральным партнером чемпионата "Автоград" стал в 2013 году. По словам его представителя, участие в подготовке конкурсантов помогло предприятию сформировать новую концепцию работы с персоналом и сформировать кадровый резерв.  

"Пять-шесть лет назад мы закрывали свои потребности в персонале, организуя полномасштабную подготовку кадров на нашей площадке перед запуском новых автосалонов, сервисных станций. Со временем потребность в новых людях возросла. Организовать учебные мероприятия самим очень дорого, но тут помог проект WorldSkills. Он позволил нам принять множество студентов – около четырехсот человек в год", - рассказал Иван Покрышкин.

Лучших студентов в "Автограде" берут на заметку и потом приглашают на работу. Сейчас молодежь хотят привлечь к реализации нового для предприятия направления: весной планируется открытие цеха кузовного ремонта, начинается набор людей.

"Мы ведем переговоры с департаментами труда и занятости, образования для реализации этого проекта. Это возможность для наших тюменских ребят получить новую востребованную профессию", - добавил Иван Покрышкин.

Как отметила представитель департамент труда и занятости населения Тюменской области Ирина Лапицкая, число партнеров проекта WorldSkills в регионе увеличивается. Сейчас их около 30.  

"В реализации проекта участвуют два-три десятка компаний, потому что увеличивается число компетенций. Если вначале их было около десяти, то сейчас более тридцати интересны работодателям", - отметила она.  

Открытие отборочного этапа национального чемпионата Worldskills намечено на середину мая 2018 года. 

Татьяна Ковалева

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Теги: WorldSkills , рабочие кадры , рабочие места

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