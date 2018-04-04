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Жильцов аварийного дома на Геологоразведчиков заселили в гостиницу

09:32 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
s.traveltipz.ru

27 человек, из них один ребенок, переселены из дома по пр. Геологоразведчиков, 2 в гостиницу "Колос" в Тюмени. Остальные переехали к родственникам.

Жильцы расселенного аварийного дома №2 по проезду Геологоразведчиков в Тюмени получат всю необходимую помощь. Об этом заявил глава администрации города Александр Моор.

"Дом был признан аварийным два года назад, после этого началось расселение жильцов. Сегодня в 148-квартирном пятиэтажном доме заселено только 48 квартир. Решение о переселении оставшихся жильцов дома №2 по пр. Геологоразведчиков было оперативно принято на внеочередном заседании городской комиссии по по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 3 апреля в связи с ухудшением технического состояния здания", - сообщил Александр Моор. По его словам, алгоритм переселения и оказания помощи жильцам понятен, у городской администрации уже есть опыт работы в подобных ситуациях.

"Людям было дано время, чтобы они могли собрать вещи первой необходимости и документы. Нуждающимся предоставлены места в гостинице "Колос". Дом будет охранять полиция до тех пор, пока люди не вывезут свое имущество. При этом попасть в здание они жильцы смогут только в сопровождении спасателей МЧС", - рассказал Александр Моор.

Жильцы расселенного дома могут оставаться в гостинице в гостинице "Колос" на время, необходимое для поисков временного арендного жилья, добавил он. Компенсация за найм временного жилья и услуги риэлторов будет выплачена за счет областного бюджета на основании заключенных договоров. Все документы в обязательном порядке будут проверяться.

Глава администрации города отметил, что людям, которые проживали в доме на основании договора социального найма, предоставят новое муниципальное жилье. Собственникам квартир в расселенном доме выплатят их стоимость. Правовые механизмы решения жилищных проблем жильцам расселенного дома подробно разъяснили на собрании, которое состоялось вечером 3 апреля.

Фото ИА "Тюменская линия"

"С людьми, которые приобрели квартиры в расселенном доме в ипотеку, а также с многодетными семьями будем работать в индивидуальном порядке. Беспокоиться не надо, мы никого в беде не оставим", - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что, по данным управляющей компании, в аварийном доме по факту проживают около 100 человек. С 4 апреля жильцам перестанут начислять оплату за жилищно-коммунальные услуги. С 9 апреля здание отключат от всех инженерных сетей и коммуникаций.

Дополнительную информацию жильцы расселенного аварийного дома №2 по пр. Геологоразведчиков могут получить в любое время по телефону оперативного дежурного администрации города 46-19-69.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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Теги: аварийное жилье , Александр Моор , безопасность

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