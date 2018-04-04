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Тюменцы получили право оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям

14:27 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Закон, позволяющий жильцам заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями в обход управляющих компаний, вступил в силу, сообщается на сайте Минстроя. 

Документ предусматривает возможность перехода на прямые договоры с потребителями в случае, если у управляющей компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более, чем за два месяца. Если управляющая компания исправно платит по счетам, жильцы вправе сами выбирать: оставить все как есть или на общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры.

 "Данный закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющий компаний управлять чужими деньгами, а не домами. Он выгоден не только потребителям и ресурсоснабжающим компаниям, но и добросовестным управляющим компаниям, так как они будут избавлены от бремени долгов конечных потребителей за потребленные ресурсы", - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

При переходе на прямые договоры между собственником и ресурсоснабжающей организацией будет действовать типовой договор, регламентирующий стандартные условия предоставления услуги. Порядок заключения такого договора является уведомительным, то есть дополнительно ничего подписывать и обращаться к компании-поставщику услуг не придется. Размер платы не изменится. Граждане будут оплачивать услуги непосредственно ее поставщику, жилищные услуги - управляющей компании, а коммунальные – ресурсоснабжающей.

По оценкам ведомства, около 40-50% управляющих компаний могут быть исключены из числа посредников при проведении платы за коммунальные услуги уже в первый год действия закона.

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Теги: ЖКХ , коммунальные услуги , Министерство строительства и ЖКХ

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