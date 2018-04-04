В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей

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1,5 млн рублей задолжал работникам руководитель ООО "Западно-Сибирская Монтажная Компания" Тобольска.

Установлено, что в компании не была выплачена заработная плата работникам (действующим и уволенным) с августа по декабрь 2017 года в сумме более 1,5 млн рублей. В связи с этим прокуратура в суд направила заявления о взыскании зарплаты и внесла представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в марте 2018 года в отношении директора по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты".

В результате принятых мер прокурорского реагирования долги по зарплате полностью погашены, сообщает пресс-служба Тобольская межрайонная прокуратура.