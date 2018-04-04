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В Ишиме завершается строительство защитной дамбы

17:21 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
ishim.admtyumen.ru

Строительство дамбы в 2,9 км завершат в Ишиме к 7 апреля. Она оградит садоводов "Керамика" от разлива.  

На объекте работают шесть экскаваторов и бульдозеров и 21 самосвал. Строители завершают уборку снесенных дачных домиков и ведут отсыпку грунта. В общей сложности на всю дамбу завезли 26 тыс. куб. м глины. Ширина сооружения по верху составит 4,5 метра и будет выполнена в щебне. 

Как рассказал глава Ишима Федор Шишкин, мероприятия по строительству дамбы начались в августе, но строители были вынуждены прерваться, чтобы разработать проектную документацию, пройти государственную экспертизу и решить с собственниками вопросы выкупа дачных участков.

"Последняя задача была сложной, но в итоге люди подписали соглашения на выкуп участков, согласившись с тем, что важнее защитить город от большой воды. На последнем участке, где пройдет дамба, снесен 21 дачный домик, чтобы продолжить строительство. В целом в сжатые сроки проделана колоссальная работа, чтобы обеспечить безопасность города во время паводка", – сказал о6н.

Напомним, что после разлива реки Ишим в 2017 году восстановлено 10,8 км защитных сооружений. Дамбы наращены на высоту 11,3 метра. Также глава города сообщил, что из федерального бюджета выделены средства на мероприятия по расчистке русел малых рек Мергеньки и Карасульки. Работы уже начались, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы пока не можем спрогнозировать, каким будет паводок-2018 в Ишиме. Большая вода уже пришла в населенные пункты Алтайского края, Восточного Казахстана, поэтому сегодня мы должны быть готовы к любому развитию событий и делаем все, чтобы встретить паводок во всеоружии и минимизировать возможные риски", – подчеркнул Шишкин.

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Теги: дамба , Ишим , паводок , Федор Шишкин

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