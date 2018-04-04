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Тюменская область готова к сотрудничеству с Павлодарской областью Казахстана

19:40 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Соглашение о сотрудничестве намерены заключить Тюменская область и Павлодарская область Республики Казахстан. Подписание документа должно состояться в рамках традиционного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в 2018 году в Петропавловске. Об этом заявили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов на встрече, которая состоялась в Тюмени.

"У Тюменской области и Республики Казахстан давние добрососедские отношения. Нас объединяет не только общая граница, но и культурные, исторические, экономические связи. Мы регулярно обмениваемся визитами, расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности. Укрепляются связи в сфере образования, здравоохранения и науки. Тюменская область активно участвует в реализации программы приграничного и межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - отметил Владимир Якушев, приветствуя делегацию Павлодарской области.

admtyumen.ru

Казахстан входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области, сказал губернатор. По данным таможенной статистики, товарооборот региона с Казахстаном в 2017 году составил почти 113 млн долларов США, в том числе экспорт  более 86 млн долларов, импорт - свыше 26 млн долларов.

"По сравнению с прошлым годом товарооборот в 2017 году вырос в 1,6 раза. Доля экспорта увеличилась в 1,3 раза. Считаю, что возможности для расширения нашей взаимной торговли достаточно высоки", - добавил Владимир Якушев.

Тюменская область - стабильный регион в экономическом и в социальном плане, подчеркнул губернатор.

admtyumen.ru

"По основным экономическим показателям последние десять лет у нас наблюдается уверенный рост. Основной фактор укрепления тюменской экономики - развитие промышленности. Сегодня этот сектор формирует наибольшую часть валового регионального продукта. За последние десять лет ВРП вырос более чем в два раза. Объем промышленного производства увеличился в три раза. За 2017 год индекс промпроизводства составил 102,6 процента. Рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств", - рассказал глава региона.

Один из важных факторов развития Тюменской области - это инвестиции, отметил Владимир Якушев. По итогам 2017 года их объем вырос на 19% и составил 290 млрд рублей. С 2006 по 2017 год в регионе введено в эксплуатацию 49 новых промышленных производств, девять из которых открыли иностранные компании. В 2017 году завершена реализация 21 значимого инвестиционного проекта.

admtyumen.ru

"Сейчас в реестре Тюменской области пятьсот инвестпроектов с общей капитализацией 1 триллион 6 миллиардов рублей. Дальнейшее индустриальное развитие области мы в значительной степени связываем с индустриальными парками - у нас их три. Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду на особых льготных условиях. Все сети и дороги подводятся бесплатно. Автоматически, в рамках отдельно принятого закона, мы предоставляем налоговые льготы. Плюс подключаем инструменты финансовой поддержки", - рассказал губернатор, добавив, что в настоящее время региональное правительство работает над созданием агроиндустриального парка в городе Ишиме.

"Там хорошие перспективы. Например, проект по строительству зернохранилища, который поможет обеспечить выгодный экспорт зерновых культур. А создание комплекса зерноперерабатывающих производств позволит создавать конкурентный продукт", - отметил Владимир Якушев.

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По мнению правительства Тюменской области, особенно перспективными для развития сотрудничества с Павлодарской областью могут стать такие направления экономики, как агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, логистика и торговля.

"Мы готовы поддержать создание оптово-распределительного центра в Тюменской области на площадке индустриального парка, обеспеченной всей инженерной инфраструктурой. Не сомневаюсь, это будет способствовать росту товарооборота между Тюменской областью и Республикой Казахстан, продвижению казахстанских продуктов в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа", - сказал Владимир Якушев.

В сфере информационных технологий Тюменская область предлагает казахстанским партнерам комплексные условия для развития IT-компаний: недорогие офисы, подготовленные кадры, налоговая и финансовая поддержка, доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки. Владимир Якушев пригласил инновационные компании Казахстана принять участие в тюменском форуме Innoweek-2018, который пройдет с 4 по 6 июня.

admtyumen.ru

"Интересна может быть и сфера здравоохранения, науки и образования. В регионе реализуется ряд межвузовских образовательных проектов на международном уровне. В здравоохранении мы можем гордиться современным уровнем действующих технологий и оборудования, а также высококвалифицированным персоналом. Мы активно развиваем санаторно-курортный, медицинский, спортивный туризм и рады видеть гостей из Казахстана. Не сомневаюсь, что благодаря нашему конструктивному партнерству мы сможем реализовать множество самых разных совместных проектов. Будем рады приходу в регион новых партнеров из Павлодарской области. Со своей стороны готовы их всячески поддержать", - подчеркнул Владимир Якушев.

admtyumen.ru

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , внешнеторговый оборот , инвестиции , индустриальные парки , Казахстан , Павлодарская область , сотрудничество

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