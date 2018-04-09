Как построить бизнес, расскажут в технопарке

Онлайн-лекция "Как построить бизнес, у которого есть будущее" начнется в тюменском технопарке зал "Атриум" 10 апреля в 18 часов 30 минут.

По информации пресс-службы Школы инновационного мышления, на один из главных вопросов бизнеса: "Как понимать и влиять на решения клиентов?", - ответит один из ведущих экспертов в области поведенческого маркетинга, управляющий партнер VividSenses и директор Института социальной и поведенческой экономики Владимир Козлов. В рамках лекции "Как построить бизнес, у которого есть будущее" каждый участник сможет ответить для себя на вопросы: какова стратегия моего бизнеса? кто мой клиент? как сформировать свое сообщество покупателей?

Лекция будет интересна специалистам по маркетингу, начинающим предпринимателям и собственникам компаний. Мероприятие состоится в формате онлайн-лекции. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Регистрация по ссылке здесь.