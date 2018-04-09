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ФК "Тюмень" на выезде уступил "Шиннику"

09:32 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

Со счетом 0:2 завершилась встреча ФК "Тюмень" и "Шинника" из Ярославля в рамках первенства России по футболу среди команд ФНЛ. После победы над астраханским "Волгарем", подопечные Владимира Маминова уступили в гостях "Шиннику" из Ярославля 7 апреля.

Как сообщает пресс-служба клуба, Владимир Маминов решил использовать довольно осторожную тактику. В Ярославле на поле появились четыре защитника, а на острие с первых минут оказался Артем Юсупов. Долгое время матч казался довольно ровным, но "Тюмень" владела мячом чаще.

"Шинник", на правах хозяев поля, чаще бил по воротам и даже попадал в створ, но для Станислава Бучнева это была лишь разминка. Самый опасный момент сибиряков случился у Юсупова. Форвард пытался пробить под перекладину, но воспитанник тюменской футбольной школы голкипер Станислав Антипин перевел снаряд на угловой.

Подопечные Маминова имели большое преимущество по корнерам, но ничего из этого выжать не смогли. После перерыва атакующая линия "Тюмени" претерпела изменения. Вместо Юсупова на поле вышел Александр Козлов, и роль последнего нападающего играл Максим Лаук. Бывший футболист ярославцев, был очень мотивирован и заряжен, но свои несколько моментов реализовать он не смог.

Во втором тайме у Станислава Бучнева было немало работы – страж ворот хорошо действовал на выходах. "Шинник" начал набирать обороты, и казавшийся пресным второй тайм ознаменовали два гола. На 72 минуте после атаки с правого фланга остался незакрытым Никита Дроздов.

Полузащитник "Шинника" вбежал в штрафную мимо Никиты Саламатова и Данила Карпова, "разрядил пушку" с левой ноги и открыл счет. "Тюмень" особо опасного штурма организовать не смогла и получила в свои ворота второй мяч. Его провел за минуту до конца матча Дмитрий Самойлов, отличившийся после передачи Сослана Кагермазова.

2:0 – "Тюмень" терпит очень неприятное поражение в борьбе за выживание в первенстве ФНЛ.

11 апреля команда Владимира Маминова на "Геологе" проведет домашний матч против питерского "Динамо".

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Теги: Тюмень , ФНЛ , футбол , Шинник , Ярославь

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